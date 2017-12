175 luisteraars waagden een gok: Victoria Boklan uit Lier wint 20.000 euro met Het Geluid van Qmusic

Lier - De 29-jarige Victoria Boklan uit Lier mocht een mooi eindejaarsgeschenk van maar liefst 20.000 euro in ontvangst nemen dankzij Het Geluid van Qmusic. 175 luisteraars waagden een gok, maar niemand vond de juiste oplossing van Het Geluid dat Victoria zelf instuurde: het afrollen van een verpakkingslint.

Zo bleef Victoria met haar Geluid volledig in het thema van de feestdagen. Victoria is de vierde winnaar die met het volledige bedrag aan de haal gaat. Nagelbijtend maakte ze zelf de laatste gokken live mee in de studio bij Elias Smekens en Sarah Mylle. Die waren fout en zo kon Victoria uiteindelijk klinken op de overwinning.

Victoria verhuisde 3,5 jaar geleden naar België voor de liefde. Ze weet meteen waaraan ze de duizenden euro’s kan besteden: “Ik kan het geld goed gebruiken omdat mijn lief en ik net verhuisd zijn en de keuken moet nog afbetaald worden. Ik wil ook graag eens op vakantie naar Italië met mijn ouders die nog in Oekraïne wonen.”

Luisteraars zelf

Dit jaar waren het opnieuw de luisteraars zelf die Het Geluid maakten. De luisteraar die Het Geluid kon raden, mocht het prijzengeld in ontvangst nemen.Het startbedrag was 2.500 euro en bij elke foute gok kwam er steeds 100 euro bij. Er kwamen heel wat gokken die in de buurt zaten, maar “lintsplitter door verpakkingslint halen” en “krulletjes maken in een lint dat je rond cadeautjes doet met een krulschaar” werden niet goedgekeurd.

Als het niet werd geraden, en het bedrag de kaap van 20.000 euro haalde, dan won de luisteraar die Het Geluid had gemaakt zelf de pot van 20.000 euro. Victoria zal haar Geluid niet snel meer vergeten dus.