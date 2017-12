Vincent Kompany behaalt een Masterdiploma in prestigieuze Engelse Business School

Kompany ontving een ‘merit grade’ op zijn examens en een onderscheiding over zijn eindwerk waarin hij bestudeerde hoe Premier Leagueclubs kunnen profiteren van het thuisvoordeel en daar wedstrijdbepalende verbeteringen uit kunnen halen.

Op de website van de MBS toonde Kompany zich erg trots. “Onderwijs is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Mijn moeder gaf me dat als kind al voortdurend mee. Dit diploma voelt dan ook als een eerbetoon aan mijn moeder.”

“Als profvoetballer wordt het beheren van je eigen financiën al een beetje een business”, vervolgde de verdediger. “Ik vond het belangrijk te begrijpen wat mijn boekhouder me vertelde en dat ik een eigen businessplan kon ontwerpen. Ik ben altijd al een ondernemer in hart en nieren geweest en zakendoen heeft me altijd geïnteresseerd. Het is mijn doel om zo lang mogelijk te blijven voetballen, maar in de toekomst wil ik de combinatie van deze academische opleiding en mijn ervaring als profvoetballer graag gebruiken.”

I dedicate the achievement to our late mother. I thank the people that run the MBA at the Manchester Business School, thanks for inspiring and supporting us. To the young athlete, keep educating yourself. Keep learning and stay in control of your life.https://t.co/RsHT0EjJNX