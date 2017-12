Overvallenplaag in Halle-Vilvoorde: vier incidenten op 24 uur

Dilbeek / Wemmel / Sint-Genesius-Rode / Zellik - Het arrondissement Halle-Vilvoorde kreeg de laatste 24 uur af te rekenen met een ware overvallenplaag. Het is alsnog niet duidelijk of de vier incidenten verband houden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Apotheek overvallen

Donderdagnamiddag hebben twee personen een apotheek in Dilbeek overvallen. Ze bedreigden het aanwezige personeel met een mes, hebben de kassa buitgemaakt en zijn te voet gevlucht. Het is niet duidelijk hoeveel geld ze hebben kunnen stelen. Er waren geen klanten aanwezig.

Nachtwinkel leeggeroofd

In Sint-Genesius-Rode werd donderdag kort voor 20 uur een nachtwinkel overvallen. De dader had handvuurwapen vast toen hij de winkel binnenkwam. De eigenaar was op het moment van overval aanwezig, er was ook een klant in de winkel.

De overvaller riep dat hij geld wilde en bewoog zich naar de uitbater, deze verweerde zich en probeerde het handvuurwapen af te nemen. Hij slaagde er niet in de overval te ontwapenen. Uiteindelijk vluchtte de verdachte met ongeveer 300 euro.

Krantenwinkel in Wemmel

Vroeg op de ochtend, omstreeks 6 uur, werd in Wemmel een krantenwinkel overvallen door twee daders, ze waren gewapend met een handvuurwapen. De uitbater kreeg rake klappen en heeft lichte verwondingen opgelopen. De winkel was nog maar net open. De overvallers hebben enkel zo’n 100 euro wisselgeld kunnen stelen, daarna zijn ze te voet gevlucht.

Handtassenroof

Iets voor 10 uur gebeurde er in Zellik een ‘sacjacking’. Een vrouw was aan het wachten op de bus, toen uit een andere bus aan de overkant van de straat een passagier door de chauffeur werd buitengezet, hij had moeilijkheden veroorzaakt. Hij kwam bij haar staan, trok haar handtas af en liep ermee weg. Een getuige zette meteen te voet de achtervolging in. Kort daarna zetten verschillende politievoertuigen en een helikopter ook de achtervolging in.

Uiteindelijk kon de verdachte in een doodlopend straatje gearresteerd worden met de portefeuille het slachtoffer bij zich. Het is niet duidelijk wat er met de handtas gebeurd is, vermoedelijk heeft hij die tijdens zijn vlucht weggegooid. De dader is een 18-jarige man uit Dison, een dorpje net buiten Luik.