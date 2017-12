Zo goed als geen BOB-controles op oudejaarsnacht: slechts 35 agenten voor heel België voorzien

Op oudejaarsnacht zullen er amper grot BOB-controles zijn. Daar zijn te weinig manschappen voor beschikbaar. Dat meldt politievakbond VSOA aan VTM Nieuws. “Het is een oud zeer, maar we komen in totaal zo’n 3.000 agenten tekort, het is tijd dat de waarheid gezegd wordt”, aldus Patrick Roijens van de politievakbond VSOA aan Het Nieuwsblad Online. De federale politie voorziet 35 agenten voor alle Belgische snelwegen. “Lachwekkend”, vindt Roijens.

Veel agenten worden tijdens de oudejaarsnacht ingezet om evenementen te bewaken, daardoor werd eerder al aangekondigd dat de politie voornamelijk kleine doelgerichte acties zal houden. Vorige week kondigde de federale wegpolitie al aan tijdens de kerstvakantie 50 extra agenten op te trommelen om alcoholcontroles uit te voeren, maar die moeten allemaal naar Brussel. Het is niet duidelijk of ze daar controles gaan uitvoeren of ingezet worden voor andere beveiligingsopdrachten.

Foto: BELGA

“Oud zeer”

Volgens Patrick Roijens van VSOA is het een “oud zeer” en is het personeelstekort dermate ernstig. “Momenteel hebben we op federaal niveau een personeelstekort van 2.000 mensen. Tel daarbij de lokale tekorten en je komt op een totaal van 3.000 mensen.”

Bovendien wordt de politie overladen met extra opdrachten. “Door terreurniveau 3 zijn er zoveel opdrachten bijgekomen dat er amper capaciteit over is om alcoholcontroles te voeren.”

35 agenten

Intussen heeft de federale politie aangekondigd 35 agenten beschikbaar te stellen voor mobiele alcoholcontroles. “Die worden versterkt door lokale ploegen die tijd hebben”, klink het nog.

“35 agenten voor alle Belgische snelwegen? Dat is lachwekkend”, reageert Roijens. “Voor één controle zijn drie à vier agenten nodig, reken maar uit. Dat is water naar de zee dragen. Om efficiënt te controleren in het hele land zijn enkele honderden agenten nodig.”

Foto: Photo News

Ongelukkige timing

Is de timing van deze aanklacht niet wat ongelukkig? “Mensen kunnen het zelf ook vaststellen. Wie de laatste maanden met de wagen rijdt, ziet dat de pakkans laag is, op een bepaald punt is de pot leeg. Het is niet onze bedoeling om een boodschap te brengen dat drinken en rijden kan.”

Ook de andere politievakbond NSPV erkent het ernstige tekort, al vinden ze daar de timing van de VSOA misschien wat ongelukkig. “Het is waar dat de politie tot over haar oren zit, dat is niet nieuw”, aldus Carlo Medo, woordvoerder van de NSPV, “maar in essentie gaat het hier niet over een personeelstekort, maar over de inzet van personeel. In dit geval heeft de overheid gekozen om maximaal in te zetten op de beveiliging van de festiviteiten en niet op ademtesten. Je kan niet twee maal maximaal inzetten.”

“Los van de timing is het maar de vraag of dit debat nu gevoerd moet worden. Het is een oud zeer en ons lijkt het nuttiger om na te denken op de lange termijn, hoe we genoeg en goed personeel kunnen aanwerven”, aldus nog Medo van de NSPV.