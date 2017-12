Anderlecht countert uitspraken van Onyekuru: “Operatie onvermijdelijk”

Krijgen we een welles-niettes verhaal tussen Anderlecht en Everton over de blessure van Henry Onyekuru? Nadat de Nigeriaan donderdag zelf verklaarde dat een operatie waarschijnlijk niet nodig was na zijn blessure, spreekt Anderlecht dat nieuws nu tegen. “De medische staf blijft achter het standpunt staan dat de Nigeriaan onder het mes moet”, klinkt het in een persbericht van paars-wit.