Wie heeft er plaats voor dit teefje? “Laatste wens van baasje was dat Annie een warme thuis zou vinden via ons”

Melle - In deze periode brengen een heleboel mensen de feestdagen door met vrienden of familie. Maar terwijl we met z’n allen genieten van de sfeer en de huiselijke gezelligheid, zitten de asielen vol met dieren die verlangen naar een warme thuis. Om hen een grotere kans te geven op een mooier nieuw jaar, zetten wij een week lang asieldieren uit heel Vlaanderen in de kijker. Vandaag: Annie de Stafford.

“Annie leefde jarenlang bij een heel toegewijd baasje. Maar toen die in augustus overleed, kwam Annie bij ons terecht”, vertelt Eline van Animal Trust aan Het Nieuwsblad Online. “Het was zijn laatste wens dat Annie via ons asiel een nieuwe warme thuis zou vinden.”

De Amerikaanse Stafford moet een paar probleempjes overwinnen. “Ze is perfect zindelijk, maar verliest jammer genoeg wel af en toe urine sinds haar sterilisatie”, legt de vrijwilligster uit. “Daar kan je eventueel wel medicatie voor geven. Helaas heeft zij ook af en toe last van een allergie die zich uit in rode vlekjes op haar huid, hiervoor krijgt ze dan ook een behandeling.”

Foto: NBO

Rustig, speels en perfect gezelschap

Annie is een rustige hond, maar ze kan ook heel speels zijn. Hoe het ook zij, de Stafford is steeds perfect gezelschap. “Ze is bij ons in het asiel heel braaf en ze blaft nooit. Ze ligt altijd op haar kussen mooi haar beurt af te wachten om een wandeling te maken om erna weer op haar kussen te gaan uitrusten”, aldus Eline. “Als je correct met haar omgaat trekt zij niet aan de riem en valt ze niet uit naar andere honden.”

Het droomgezin van Annie heeft echter geen andere honden of katten in huis, daar is ze niet zo’n fan van. Met grotere kinderen kan ze perfect om. Het meubilair is volkomen veilig bij deze teef, want Annie kan gemakkelijk alleen thuis blijven. Ook tegen een ritje in de wagen zegt ze geen ‘nee’. “Daar wordt ze heel rustig van”, vertelt Eline nog. “In ruil voor een warme thuis wordt ze met veel plezier uw nieuwe soulmate!”

Foto: NBO

Maak jij de droom van Annies vorige eigenaar waar? Stuur dan een mailtje naar info@animaltrust.be of bel naar 0498 66 80 80.

