Viervijfde werken met behoud van loon goed idee? “Heel leuk voor de werknemers, maar erg onrealistisch”

In Sint-Joost-ten-Node mogen 55 plussers viervijfde aan de slag, met behoud van volledig loon. In Wallonië gaat een gelijkaardig project van start. “Heel leuk voor de werknemers, maar erg onrealistisch”, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent).

Vanaf 1 januari brengt burgemeester Emir Kir (PS) een verkiezingsbelofte waar, de arbeidsduur van de 55-plussers in dienst van de gemeente verminderen zonder verlies van loon. Om het extra werk op te vangen en de dienstverlening van de gemeente niet in gevaar te brengen zullen extra mensen worden aangeworven.

De maatregel kost dus geld, en daar knelt het schoentje. “Vanuit het standpunt van de werknemer is deze regeling natuurlijk beter, maar voor de werkgever ligt dat anders”, zegt Baert. Volgens de arbeidsmarktdeskundige kan zo’n regeling nooit worden ingevoerd in de privé. “Maar de burgemeester werkt met belastinggeld, en daar is blijkbaar minder schaarste.”

De mogelijkheid om viervijfde te werken, met inlevering van loon, bestaat al langer. “En dat zijn vaak positieve verhalen. Mensen hebben meer tijd om alles op een rijtje te zetten.”

Wallonië

De Waalse regeringspartijen gaan allicht in het voorjaar een vergelijkbaar project opstarten. Een “speciaal eindeloopbaantraject” voor 400 ambtenaren ouder dan 60. “Ik vraag me af of de belastingbetaler wel akkoord is met die regeling. Ze moeten meer betalen voor minder dienstverlening”, aldus professor Baert.

“Daarnaast denk ik niet dat dit het goede recept is om de economie in Wallonië vooruit te helpen. Er zijn net minder belastingen nodig om zuurstof te geven aan private onderneming.” Daarnaast zegt prof Baert ook dat er in Wallonië al meer mensen in de publieke sector werken dan gemiddeld in Europa. “Er moeten dus niet meer middelen naar de publieke sector vloeien.”