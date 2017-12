Guardiola heeft goed nieuws over Kompany, Chelsea-coach reageert op transfergeruchten rond Hazard

Manchester City-coach Pep Guardiola vertelde vrijdag op zijn persconferentie dat de blessure van Vincent Kompany lijkt mee te vallen. De verdediger van City moest woensdag al na 10 minuten naar de kant in de wedstrijd tegen Newcastle. “De blessure is gelukkig niet zo erg als voorzien”, klonk het bij de Spanjaard. In Londen reageerde Chelsea-coach Antonio Conte kort op de transfergeruchten rond Eden Hazard.

“De blessure van Vincent Kompany lijkt mee te vallen. Hij zou moeten klaar zijn voor de volgende wedstrijd, maar we zullen zaterdag meer weten”, vertelde Pep Guardiola vrijdag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Crystal Palace zondag. “Het ging over een klein probleempje met zijn kuit.”

Guardiola feliciteerde Kompany ook op het behalen van zijn masterdiploma in de Manchester Business School. “De carrière van een profvoetballer is kort. Te kort. Daarna moet je een nieuw leven opstarten en dat vergt wel wat voorbereiding. Daarom: proficiat Vincent!”

Conte reageert op geruchten rond Eden Hazard

In de persconferentie bij Chelsea wilde de verzamelde pers natuurlijk een reactie krijgen van coach Antonio Conte op de geruchten rond Eden Hazard. Zijn vader vertelde vrijdag in de Waalse pers dat Hazard zijn contract niet zou verlengen bij Chelsea om te kunnen inspelen op de interesse van Real Madrid. “Ik ben echt trots om een speler als Eden Hazard onder mijn vleugels te hebben. Hij is een topper, maar ik vind wel dat contractbesprekingen binnenskamers moeten blijven.”

Ook over Thibaut Courtois was Conte kort. “Hij is één van de beste doelmannen ter wereld, hopelijk kunnen we hem deze zomer bij ons houden.” Ook Courtois staat in de belangstelling van Real Madrid.

West Brom-coach Alan Pardew: “Chadli is waarschijnlijk twee maanden out”

West Bromwich-coach Alan Pardew kwam vrijdag op de persconferentie, twee dagen voor de competitiewedstrijd tegen Arsenal, terug op de blessure van Rode Duivel Nacer Chadli. Pardew schat de onbeschikbaarheid van de Rode Duivel op zo’n twee maanden.

Chadli viel vorige zaterdag in de partij bij Stoke City (3-1) opnieuw uit met een hamstringblessure. De buitenspeler maakte in die wedstrijd zijn comeback na in november ook al te zijn uitgevallen. Eerder was Chadli in november op training al uitgevallen met dezelfde blessure. “Nacer zal waarschijnlijk twee maanden uit zijn”, bevestigde Pardew. “Hij is erg teleurgesteld.”

De Baggies zijn in de Premier League na een sterke start helemaal weggezakt. West Bromwich staat momenteel negentiende en voorlaatste, met vijftien punten. Het telt drie punten minder dan nummer zeventien West Ham, de eerste veilige plaats.