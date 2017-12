Iedereen welkom op uitvaart overleden model Ivana, ook wie haar niet kende

Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit wordt zaterdag gecremeerd in het Nederlandse Roermond. Haar familie laat weten dat werkelijk iedereen welkom is op de uitvaart, zowel mensen die haar gekend hebben als vreemden die hun steun willen betuigen. “Ze stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Dat willen we haar nog een laatste keer geven”, klinkt het bij de familie.

De vader van Ivana liet aan AD weten zo’n vierhonderd gasten te verwachten op de uitvaart van zijn dochter. Onder meer alle deelnemers aan Top Model Belgium 2018 zouden alvast aanwezig zijn op de uitvaart van het meisje met wie ze op 21 januari de finale van de wedstrijd zouden lopen in Parijs.

Ondertussen liet ook het Nederlandse Openbaar Ministerie weten zelf een onderzoek op te starten naar de dood van het model. De familie noemt het “een belangrijke doorbraak”, want zij geloven niet dat hun 18-jarige dochter door een ongeluk om het leven kwam.

“Dit is geweldig nieuws zo vlak voor de uitvaart. Ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend”, liet Fred Agenjo, de oom van Ivana die het woord voert voor de familie, weten aan de Telegraaf. “Het onderzoek is hoopvol en het geeft vertrouwen. We zitten nog niet op een dood spoor, dat is belangrijk voor ons.”

In eerste instantie zullen nu de beide autopsieverslagen, zowel het Maleisische als het Nederlandse, opgevraagd en opnieuw bestudeerd worden. “Aan de hand daarvan besluiten we vervolgstappen”, aldus Wim de Bruin, woordvoerder van het Nederlandse parket.

