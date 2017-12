Daarom is de recordtransfer van Virgil Van Dijk mogelijk héél goed nieuws voor Thomas Vermaelen

Liverpool brak deze week het transferrecord voor een verdediger toen het 84 miljoen euro neertelde voor de Nederlander Virgil Van Dijk. Door die monstertransfer zet Liverpool mogelijk een domino-effect in gang, want ook de andere topclubs in de Premier League speuren naarstig naar defensieve versterking deze winter. En dat kan heel goed nieuws blijken voor Barcelona-verdediger Thomas Vermaelen.

De transfer van Virgil Van Dijk naar Liverpool zit al sinds deze zomer in de pijplijn. De laatste weken kwamen echter enkele kapers op de kust in de Premier League: Manchester City zoekt naar stevige versterking achterin door de blessurezorgen bij Vincent Kompany, en sowieso is de spoeling al dun in de verdediging van de Cityzens. Maar ook stadsgenoot Manchester United wil een rots in de branding binnenhalen komende wintertransfermercato.

Volgens berichten in de Engelse én Spaanse media stond Virgil Van Dijk hoog op het lijstje van beide clubs. Op nummer twee: de jonge Fransman Samuel Umtiti van Barcelona. De 24-jarige centrale verdediger is tot februari out met een hardnekkige spierblessure, maar wordt er met verve vervangen in de verdediging door onze landgenoot Thomas Vermaelen.

Foto: Photo News

Wat Samuel Umtiti echter razend interessant maakt voor de Engelse topclubs, is de lage afkoopclausule in zijn contract. Barcelona heeft zijn lesje met Neymar duidelijk nog niet geleerd, zo lijkt het wel. Umtiti mag weg bij de Blaugrana voor ‘slechts’ 60 miljoen euro. Een koopje voor kapitaalkrachtige topclubs als City en United. Als Umtiti, wiens contract afloopt in 2021, kiest voor de lokroep van de Premier League, lijkt Vermaelen zijn basis bij Barça helemaal beet te hebben. Als hij natuurlijk fit blijft.