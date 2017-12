Beurs van Londen sluit 2017 af op recordhoogte

De beurs van Londen heeft het jaar vrijdag feestelijk afgesloten met een groei van 0,85 procent. De toonaangevende Britse beursindex FTSE-100 eindigt daarmee op zijn hoogste punt ooit.

De index won vrijdag 64,89 punten, waardoor er bij de slotbel werd uitgekomen 7.687,77 punten. Dat is de hoogste slotkoers ooit. In de loop van de handelsdag was de FTSE-100 zelfs even naar 7.697,62 punten gestegen.

Ondanks de vertragende economie en de onzekerheid over de brexit, heeft het Verenigd Koninkrijk een goed beursjaar achter de rug. Op jaarbasis werd een sprong gemaakt van 7,63 procent. Dat is wel duidelijk minder dan in 2016, toen de Londense beursindex 14,43 procent hoger klom.

In Duitsland verloor de Dax-index vrijdag 0,48 procent, om te eindigen op 12,917.64 punten. De Duitse graadmeter had op 3 november al haar hoogtepunt bereikt, met een slotkoers van 13,478.86 punten.