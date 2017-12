Brussel vanaf 1 januari: vruchtbare katten en vervuilende auto’s niet meer welkom

Brussel - In de hoofdstad veranderen vanaf 1 januari een aantal dingen: van een lage-emissiezone tot de verplichte sterilisatie van katten.

Vervuilende wagens

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ). Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen verstrengd. Momenteel zijn er al vijftig intelligente camera's geïnstalleerd in het gewest. Het uiteindelijke netwerk zal uit ongeveer 200 camera's bestaan. Wie de toegangscriteria tot de lage-emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van 350 euro.

Sterilisatie katten

Eigenaars van Brusselse katten zijn vanaf 1 januari verplicht hun huisdier te steriliseren voor het zes maanden oud is. Als een niet-gesteriliseerde kat van meer dan vijf maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt binnengebracht, dan moet de sterilisatie binnen de 30 dagen gebeuren. Enige uitzondering zijn erkende kwekers voor voortplantingsdoeleinden. “Alleen in 2016 werden meer dan 1.400 katten geëuthanaseerd in de Brusselse asielen. We kunnen zo'n situatie niet langer tolereren”, aldus Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.

Gunstige woonleningen

Voor inwoners van het Brussels gewest geldt vanaf 1 januari een nieuwe wetgeving rond de woninghuur. De huurwetgeving heeft in eerste instantie aandacht voor mensen met een lager inkomen, voor wie het betalen van de huurwaarborg vaak een probleem is. Meer mensen zullen een beroep kunnen doen op leningen aan nultarief, en de voorwaarden worden gunstiger. Voor anderen komt er een fonds dat de waarborg voorschiet, in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. De maatregel zou elk jaar ongeveer 2.000 mensen moeten helpen.

Mystery Calls

De sociale inspectie kan in het Brussels gewest vanaf 1 januari anonieme praktijktests en ‘mystery calls’ uitvoeren om discriminatie in bedrijven op te sporen. De sociale inspectie kan daartoe alleen overgaan na klachten en indien er sterke aanwijzingen zijn dat discriminerende activiteiten plaatsvinden. Het is de eerste regio in Europa die zo'n maatregel in de wet inschrijft.