Wie heeft Victor (85) gezien? Normaal neemt hij de bus, maar nu is hij spoorloos

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De politie is op zoek naar Victor Blanchard. De 85-jarige man is sinds afgelopen zaterdag spoorloos.

Sinds zaterdag 23 december 2017 ontbreekt elk spoor van de 85-jarige Victor Blanchard. Deze man woont in de rue du Montgras in Rebecq. Hij is ongeveer 1m70 groot en normaal gebouwd.

Hij heeft grijze haren en een snor. Meneer Blanchard heeft de gewoonte om naar Tubeke te gaan met het openbaar vervoer. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het moment van zijn verdwijning. Hebt u de Victor gezien of weet u waar de man verblijft, neem dan contact op met de speurders.

Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu