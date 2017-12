Wie herkent deze mannen? Politie op zoek naar Algerijn en Afrikaanse man na moord in Brussel

Brussel - In het kader van een moordonderzoek is het parket op zoek naar twee belangrijke getuigen. Na een vechtpartij in café Memphy’s in de Doornikstraat werd een man neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De feiten dateren van dinsdag 17 oktober 2017, omstreeks 05u30. In het café brak een vechtpartij uit, nadat ze buiten gewerkt werden ging het gevecht verder op straat. Tijdens de schermutselingen werd één van de vechtersbazen gestoken met een mes. Hij overleed aan zijn verwondingen ter hoogte van de Maurice Lemonnierlaan.

In het kader van dit onderzoek zijn de speurders op zoek naar twee belangrijke getuigen. Ook aan de getuigen zelf wordt gevraagd dat zij zich zouden melden bij de politie. De 1ste getuige is vermoedelijk van Algerijnse afkomst. Hij is ongeveer 1,80 meter groot, slank gebouwd en ongeveer 45 jaar oud. De tweede getuige ging eerder die avond, samen met het slachtoffer, café Memphy's binnen. Hij is van Afrikaanse origine. Hij droeg een bril en had een baard.

In het kader van dit onderzoek vraagt de politie dat iedereen die deze getuigen herkent of meer informatie heeft over dit feit, contact zou opnemen met de onderzoekers. Discretie wordt verzekerd.

Tips zijn welkom via het gratis telefoonnummer 0800 30 30 0 U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu