Zulte Waregem grijpt naast lichtere strafmaat voor Olayinka en Walsh, KV Mechelen haalt wel zijn gram

Zulte Waregem keert met lege handen terug van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die vrijdag besliste de schikkingsvoorstellen voor aanvaller Peter Olayinka (vier speeldagen) en verdediger Sandy Walsh (één speeldag) te bevestigen. KVM-spelers Bandé en De Witte kregen wel een lichtere straf.

Tenzij Zulte Waregem beroep aantekent, mist Olayinka de degradatietopper tegen KV Mechelen (20/01) en de duels tegen Standard (23/01), Waasland-Beveren (27/01) en KV Oostende (04/02). De belangrijke verplaatsing naar Mechelen gaat ook aan Walsh voorbij. Behalve een schorsing kregen Olayinka (1.600 euro) en Walsh (400 euro) ook een boete.

Olayinka werkte tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4) zijn frustraties uit met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Voor de charge op Ilaimaharitra stuurde scheidsrechter Alexandre Boucaut Olayinka met rood van het veld. Essevee moest de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken.

KV Mechelen haalt wel zijn gram

De Geschillencommissie van de KBVB legde drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 1.200 euro aan Mechelen-verdediger Seth De Witte. Zijn ploegmaat Hassane Bandé, die net als De Witte rechtstreeks uitgesloten werd in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (0-3), kreeg twee speeldagen schorsing, waarvan eveneens één met uitstel. Ook een boete van 800 euro is zijn deel.

Zowel De Witte als Bandé zijn geschorst voor de degradatietopper tegen Zulte Waregem (20/01), meteen na de winterstop. De aanvoerder van KV Mechelen mist ook de verplaatsing naar STVV (23/01).

De Witte kreeg op 21 december op slag van rust rood van scheidsrechter Nicolas Laforge, nadat de verdediger te laat was ingekomen en daardoor Wesley Moraes had geraakt. De Witte plantte zijn studs op het scheenbeen van de Braziliaanse Club-spits. In de slotminuten van de partij ging Bandé te fel door op Abdoulay Diaby en stapte op de tippen van diens tenen. Een rechtstreekse uitsluiting, zo oordeelde Laforge.

Het Bondsparket had eerder drie speeldagen schorsing gevorderd tegen De Witte en twee speeldagen schorsing tegen Bandé. KV Mechelen weigerde de schikkingsvoorstellen en haalde vrijdag in eerste aanleg zijn gram.