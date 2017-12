Spaanse politie doet smakelijke vangst en vindt ham en kaas ter waarde van 27.000 euro

De Spaanse politie ontdekte onlangs meer dan 900 stukken ham, kaas en worstjes in een loods in de gemeente Humanes de Madrid. De gestolen goederen zijn enorm populair tijdens de eindejaarsfeesten en hebben een gezamenlijke waarde van maar liefst 27.000 euro.

De agenten ontdekten de levensmiddelen door een speciaal apparaat in te zetten dat mogelijke locaties opspoort, waar gestolen goederen kunnen worden opgeslagen. De ham, kaas en worstjes werden gestolen in bedrijven in Madrid, Toledo en Zamora, maar het is niet bekend waar de criminelen van plan waren de etenswaren te verkopen. Een Spaanse man en een echtpaar uit de Dominicaanse Republiek werden gearresteerd voor de diefstallen en zullen later voor de rechter moeten verschijnen.