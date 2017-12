Gezin met zeven kinderen naar ziekenhuis na CO-vergiftiging in Antwerpen

Antwerpen -

Aan de Leopoldlei in Antwerpen is in de nacht van donderdag een gezin van negen personen getroffen door CO-vergiftiging. Dat zegt de lokale politie. De moeder was er het ergst aan toe en verkeerde zelfs in levensgevaar toen ze naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Ook de vader en hun zeven kinderen werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.