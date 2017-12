Werken aan visvijvers stilgelegd wegens... agressieve karpers

Erpe-Mere - De werken aan de gemeentelijke visvijver op het domein Steenberg in Erpe-Mere duren langer dan gepland en vallen ook duurder uit. Voor de oeverversterking is een bijkomend budget van 100.000 euro nodig.

In oktober zijn de verbeteringswerken gestart van de visvijver op Steenberg maar die lagen de voorbije weken stil. “Dat komt omdat er een bijkomend budget nodig is voor de oeverversterking nodig”, verduidelijkte milieuschepen Reinold De Vuysr (N-VA) op de jongste gemeenteraad.

“Het voorziene budget van 185.778 euro dient vermeerderd te worden met ongeveer 100.000 euro. De oevers hebben meer dan vermoed te lijden gehad van agressieve karpers, die ze uithollen. De afkalving moet worden gestopt met steenslag en met aangevoerde aarde.”

“Gelukkig is er ook een meevaller. De 3.000 kubieke meter grond die we nodig hebben, vinden we op onze KMO-zone Keizersveld. Die grond moet daar sowieso worden weggehaald en het wegvoeren zou tienduizenden euro's kosten. Nu kunnen we die grond gebruiken voor onze vijver. Een geluk bij een ongeluk dus.”

Cultuurhuis en leeseiland

Open VLD-fractieleider vond dat maar een zwakke uitleg. “Die bijkomende werken hadden makkelijk voorzien kunnen worden als de herstelstudie beter was uitgevoerd”, merkte fractieleider Marc De Lat hij op. “Die studie heeft 20.000 euro gekost, wat toch niet weinig is.”

Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) pleitte ervoor om het bijkomend budget snel goed te keuren. “Volgend jaar start de bouw van ons cultuurhuis en dan moet men van daaruit toch een mooie uitzicht hebben op onze herstelde en ecologisch heringerichte vijver.”

Aan de vijveroevers komt ook meer begroeiing en er worden meerdere pontons aangelegd zodat zo’n twintig vissers tegelijk hun lijntje kunnen uitgooien. Er komt ook een speciaal ponton voor rolstoelgebruikers, dat vanaf de parking van het sociaal huis toegankelijk wordt. In de vijver komt een leeseiland dat toegankelijk wordt vanuit de bib, zodat bezoekers daar hun krant of boek kunnen lezen.

Als de weersomstandigheden het toelaten, hervatten de oeverwerken op 7 januari en zullen ze begin februari klaar zijn.