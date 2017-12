Toekomst van Decuyper bij Antwerp lijkt voorbij: “Dit zijn enkel geruchten”

Is er nog plaats voor Patrick Decuyper bij Antwerp of niet? In maart was hij na de promotie naar eerste klasse nog de grote held van de Bosuil, nu lijkt Decuyper helemaal op een zijspoor beland te zijn bij Antwerp. Volgens ATV is de positie van Decuyper momenteel erg twijfelachtig.

Gheysens wil breken met het verleden. Al het nieuwe dit seizoen zou hij op en top professioneel vinden en het oude amateuristisch. Decuyper een juiste functie geven, zou Gheysens volgens ATV op dit moment moeilijk vinden.

Decuyper houdt zich nu bij Antwerp bezig met het commerciële en met de jeugd. Binnenkort zou de club over zijn toekomst beslissen. Decuyper zelf reageert kort. “Ik wil graag reageren. Maar dan op feiten. En dit zijn volgens mij enkel maar geruchten”, laat hij aan onze redactie weten.

Decuyper kwam bij Antwerp toe in mei 2015 gesteund door een toen nog geheime investeerder, die later Paul Gheysens bleek te zijn. De club was toen bijna failliet, maar onder het bewind van Decuyper werden deals gesloten met de schuldeisers en in amper twee seizoenen werd de promotie naar het hoogste niveau gerealiseerd.