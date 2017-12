Staden / Kortrijk - Christof Swaenepoel vereeuwigde de Kortrijkse Broeltorens in klei. Vrijdag kocht de stad Kortrijk het werkje aan. De Stadenaar mag in het voorjaar naar de opening van de Leieboorden, nabij de Broeltorens.

Christof Swaenepoel (46) uit Staden wordt tijdens de week opgevangen in ‘de branding’ in Kortrijk, waar op een creatieve manier met zijn beperking wordt omgegaan. Swaenepoel is gek van torens ...