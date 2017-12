Deze lieve baardagame is dol op insecten en sla, maar is vooral op zoek naar (letterlijk) een warme thuis

In deze periode brengen een heleboel mensen de feestdagen door met vrienden of familie. Maar terwijl we met z’n allen genieten van de sfeer en de huiselijke gezelligheid, zitten de asielen vol met dieren die verlangen naar een warme thuis. Om hen een grotere kans te geven op een mooier nieuw jaar, zetten wij een week lang asieldieren uit heel Vlaanderen in de kijker. Vandaag een ietwat ‘ongewoon’ beestje: een baardagame. Deze stekelige schattigaard is letterlijk op zoek naar een warme thuis, hij is namelijk koudbloedig.

Een baardagame is een Australische hagedis. Reptielenliefhebbers noemen hem wel vaker “Mister Popular”. Waarom? “Omdat ze razend populair zijn”, vertelt Mario van SOS Reptiel.

“Baardagamen zijn eenvoudige reptielen om houden, instap-reptielen zeg maar. Bovendien kweken ze als konijnen. Vaak nemen mensen er twee en zonder te weten, zitten ze met een kweek-koppel. Vaak weten mensen niet wat doen met al die overtollige beestjes. Zo hebben wij ooit een nestje binnengekregen van verwaarloosde baardagamen. Ze hadden allemaal slechts drie pootjes, de arme stakkers hadden zo veel honger dat ze aan elkaars zijn beginnen knauwen. Deze stevige man heeft ze gelukkig nog alle vier.”

“De markt voor baardagamen is volledig gesatureerd, in de eerste plaats omdat ze zo gemakkelijk kweken. Deze soort, naast waterschildpadden, één van de reptielensoorten die het vaakst bij SOS Reptiel terechtkomen. Deze flinke man kwam bij ons nadat zijn vorige eigenaars in geldproblemen waren geraakt. Hoe hij daar verzorgd is geweest, is niet geweten. Hij zit hier al een jaar.”

“Een tolerante stevige man”

“Het is een tolerante, stevige man”, klinkt het nog. “Hij toont geen enkele blijk van agressie, maar hoeft niet dagelijks vastgenomen te worden. Hanteren noemen wij dat in het reptielen-taaltje. Je kan hem dus gerust een paar dagen in zijn terrarium laten. Hij eet het liefst van al insecten, zoals sprinkhanen en krekels, maar hij lust eigenlijk alles, zelfs salade.”

Wat voor terrarium?

Een baardagame heeft een terrarium van 1 meter lang en 50 cm diep/hoog nodig. Overigens moet er ook een warmtelamp en een UV-B-lamp op schijnen. Voorzie ook enkele schuilplaatsen door wat stenen op te stapelen, daar rusten ze graag en zo vermijd je stress. Net als bij alle reptielen geldt overigens: hoe groter het terrarium, hoe beter!

Ben je geïnteresseerd is om deze baardagame een warme thuis te geven? Dan neem je best contact op met SOS Reptielvia info@sosreptiel.be of jasper@sosreptiel.be.

