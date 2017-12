Zaakvoerder AD Delhaize achtervolgt dieven en rijdt ze klem

Torhout - De zaakvoerder van het warenhuis AD Delhaize in Torhout heeft donderdagnamiddag samen met een kassiersters drie Franse dieven achtervolgd. Een kilometer verder reed hij ze klem in een doodlopende straat.

Donderdagmiddag rond 14.30 uur zag kassierster Tanya Meeuws (29) hoe een man zonder te betalen het warenhuis Delhaize in de Karel de Goedelaan via de ingang buiten wandelde met een winkelkar waarin voor 500 euro aan sigaretten en sterkedrank lagen.

De vrouw liep hem achterna en schreeuwde naar zaakvoerder Thibaut Lemahieu (31). Hierop liet de man de kar staan en zette het samen met drie kompanen op een lopen. Wat verderop sprongen ze in een blauwe Peugeot 206 met Franse nummerplaat en gingen ervandoor.

Foto: mvn

De zaakvoerder sprong in zijn Mercedes Vito en zette samen met kassierster Tanya de achtervolging in. Na een dolle rit van een kilometer door het centrum van Torhout sloegen de daders de doodlopende Robrecht de Friesstraat in waar Thibaut ze klem kon rijden. “Tot twee keer toe ramden ze mijn bestelwagen en toen er twee daders op ons afstapten kreeg ik het toch even benauwd”, zegt Thibaut. “Maar het volgende moment sloegen de drie te voet op de vlucht en lieten ze hun wagen staan. Ik besef dat ik heel wat risico nam maar zou het zo opnieuw doen.”

Foto: mvn

De politie snelde ter plaatse, maar kon de daders niet meer vinden. De vluchtwagen werd in beslag genomen voor een sporenonderzoek. De daders lieten alvast een portefeuille met een identiteitskaart achter. “Het ging om een blanke man met een kaal hoofd en twee mannen met een getaande huid”, vervolgt Thibaut. “Het is heel jammer dat ze toch nog konden ontkomen.”