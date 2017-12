Karim: 4 maanden jong en nieuw symbool van Syrisch lijden

Een Syrische baby, die een oog verloor bij bombardementen, is het gezicht geworden van de humanitaire crisis in Oost-Ghouta, een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus. In de belegerde regio zitten 400.000 inwoners gevangen tussen het Syrische regeringsleger en rebellen. Uit solidariteit met Karim en de situatie daar delen mensen op sociale media nu foto’s waarop ze hun linkeroog bedekken.