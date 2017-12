Deze baby-schildpad was een geschenk, maar de vorige eigenaar was er niet blij mee, jij straks wel?

In deze periode brengen een heleboel mensen de feestdagen door met vrienden of familie. Maar terwijl we met z’n allen genieten van de sfeer en de huiselijke gezelligheid, zitten de asielen vol met dieren die verlangen naar een warme thuis. Om hen een grotere kans te geven op een mooier nieuw jaar, zetten wij een week lang asieldieren uit heel Vlaanderen in de kijker. Vandaag een baby geelwangschildpad.

Dit schattige schildpadje heeft niet de beste start in het leven gekend. Oorspronkelijk was hij (of zij, het geslacht is onbekend) een cadeautje. De persoon voor wie het geschenk was, moest echter niets van deze stakker weten en bracht hem naar het asiel.

“Geelwangschildpadden leven in Midden- en Zuid-Amerika, maar worden al enige tijd in onze contreien gekweekt”, vertelt Mario van SOS Reptiel. “Dit beestje zit al een jaar bij ons in het asiel. Het is een pittige rakker! Hij eet liever stukjes rauwe vis en vlees, dan groentjes en fruit. Ook heeft hij een grote appetijt. Hij eet veel en graag omdat het nog veel moet groeien. Momenteel heeft is het een klein schildpadje, met een diameter van om en bij 5 cm, maar in de juiste omstandigheden kunnen ze groot worden. Als je ze goed verzorgt kunnen ze gemakkelijk 30 jaar worden.”

Waar moet deze baby zitten?

Gezien het een waterschildpad is, heeft deze baby een - juist ja - aquarium nodig. De waterdiepte moet minimaal 40 cm bedragen. De bak zelf moet 120 cm lang, op 50 cm diep, op 50 cm breed zijn. Dit lijkt een grote bak voor een babyschildpadje dat nu amper 5 cm groot is, maar ze kunnen tot 25 cm groot worden.

Je bent beter af van in één klap te investeren, maar indien je dat wenst, kan je starten met een kleiner bak. De watertemperatuur mag niet onder 24° en niet boven 28° gaan. Een verwarmingselementje in het water is dus een absolute must. Voorzie ook enkele stenen waar de schildpad aan land kan gaan, zorg dat ze glooiend in het water liggen, anders raakt de schildpad er niet op. Een schildpad vervuilt zijn omgeving snel: een filter is evengoed aan te raden.

Ben je geïnteresseerd is om deze baby een warme thuis te geven? Neem dan contact op met SOS Reptiel via info@sosreptiel.be of jasper@sosreptiel.be.

LEES OOK. Wil jij een dier adopteren? Chris Dusauchoit geeft je tips!