Trump wil veiligheidsmaatregelen terugschroeven die olierampen op zee moeten voorkomen

De Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump wil de veiligheidsmaatregelen om olierampen op boorplatformen in zee te voorkomen, gevoelig terugschroeven of helemaal afschaffen. Die veiligheidsmaatregelen werden onder Obama beslist na de ramp op Deepwater Horizon, het boorplatform in de Golf van Mexico dat in 2010 ontplofte en voor een ongeziene natuurramp zorgde. De beslissing van Trump moet ervoor zorgen dat alle “onnodige druk” op de olie-industrie verdwijnt en zou de komende tien jaar een besparing van 228 miljoen dollar moeten opleveren voor de energiemaatschappijen.

Op 20 april 2010 ontplofte het boorplatform dat werd gebruikt door energiereus BP na een blow-out, een incident waardoor er plots olie uit een nieuw boorgat stroomt en in het zeewater lekt. De ramp kostte aan elf mensen het leven en zorgde voor een ongeziene milieuramp in de Golf van Mexico omdat er drie maanden lang olie in het zeewater stroomde. In verschillende Amerikaanse kuststaten werd de noodtoestand uitgeroepen en de toenmalige president Obama sprak zelfs van een nationale ramp.

Volgens voorzichtige schattingen kwamen meer dan een miljoen zeevogels om het leven tijdens de ramp en kwamen er zo’n 4,9 miljoen vaten olie in de oceaan terecht. BP besliste in 2015 om 18,7 miljard dollar te betalen om de gevolgen van de grootste milieuramp in de geschiedenis van de VS te vergoeden aan de federale overheid en de kuststaten die schade hadden geleden.

Barack Obama keurde in 2016 enkele veiligheidsmaatregels goed waardoor dergelijke rampen moesten worden vermeden. Die regels zorgden onder andere voor meer controle op de apparaten die de blow-outs moeten voorkomen en verplichtte boorplatformen om externe bedrijven in te schakelen om technische controles uit te voeren. In 2011 richtte Obama al een federaal agentschap op dat toezicht moest houden op alle offshore boorplatformen die zich op Amerikaans grondgebied bevinden.

“Recept voor een nieuwe ramp”

Die maatregelen werden al in 2015 in vraag gesteld door belangengroepen waarin verschillende Amerikaanse energiereuzen zetelen en waren volgens de oliemaatschappijen “misplaatst en duur”. Volgens de lobbygroepen zouden door de maatregelen 50.000 jobs verloren gaan en ging de Golf van Mexico vier miljard dollar aan investeringen mislopen. Trump gaf afgelopen april al te kennen dat hij het eens was met die stellingen, en wil de maatregelen nu dus gevoelig terugschroeven of helemaal afschaffen om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse olie- en gasindustrie meer kan produceren en weer competitiever kan worden.

“Deze voorgestelde herzieningen zijn een eerste stap in de richting om de strenge regels weer te veranderen, zoals Trump altijd heeft beloofd”, aldus de directeur van de National Ocean Industries Association, een belangengroep die Amerikaanse oliemaatschappijen vertegenwoordigt. “Deze beslissing geeft ons de kans om een dialoog aan te gaan en een discussie te voeren, zodat de toekomst van de Amerikaanse offshore energiebronnen wordt verzekerd.”

Milieuverenigingen waarschuwen echter dat de beslissing van de regering-Trump de deur opent voor een nieuwe olieramp en vreest dat de Verenigde Staten weer enorm kwestbaar zullen worden. “De veiligheidsmaatregelen terugschroeven is een recept voor een nieuwe milieuramp”, verklaarde Miyoko Sakashita, directeur van het Centrum voor Biodiversiteit. “Door alle lessen die we hebben getrokken uit de Deepwater Horizon-ramp weer uit het raam te gooien, brengt Trump de Amerikaanse kust en de natuur in gevaar. Dit is geen kwestie van deregulatie, het is gewoon moedwillige onwetendheid.”