9 maanden zwangere vrouw verdrinkt in de Maas na verkeerd manoeuvre tijdens rijles

Een 9 maanden zwangere vrouw is vrijdagmiddag om het leven gekomen in Luik. De vrouw, die aan het leren rijden was, belandde na een verkeerd manoeuvre in de Maas. Haar echtgenoot, die naast haar zat in de wagen, kon nog op tijd uit het water worden gered. Het lichaam van de vrouw werd vermoedelijk meegesleurd door de stroming en is nog altijd spoorloos.

Het eindejaar zou de beste periode uit hun leven worden. Oumar Sidibe en zijn vrouw Bintou, die al enkele jaren in België woonden, stonden op het punt om voor de eerste keer ouders te worden: de bevalling was voor een van de komende dagen.

Dat geluk werd vrijdagmiddag in één klap aan diggelen geslagen. Rond 12 uur reed Bintou, vergezeld door haar echtgenoot, rond op de Quai de Wallonie in Luik. Het verkeer was er rustig, ideaal voor iemand die aan het leren rijden was, zoals Bintou. Op een gegeven moment voerde de vrouw een verkeerd manoeuvre uit: in plaats van te remmen, gaf ze nog gas bij waardoor de wagen in de Maas terechtkwam.

De wagen werd vrijdagmiddag uit het water gehaald. Foto: rtl info

“Een jogger riep me omdat hij een lichaam in de rivier had zien liggen”, zegt getuige Jean-Luc Briatte. “We hebben het lichaam, een man, eruit gehaald met behulp van de tak van een boom. Hij was bewusteloos, maar werd wakker na enkele klapjes op zijn gezicht. Hij begon meteen te vragen naar zijn vrouw, hij wilde haar meteen gaan zoeken. Ik denk niet dat hij toen al besefte wat er precies gebeurd was. Een ambulancier vertelde me later dat zijn lichaamstemperatuur amper 28 graden bedroeg. Hij was onderkoeld en werd naar het ziekenhuis gebracht.”

Ondertussen zocht een ploeg duikers naar het lichaam van Bintou. Na iets meer dan een uur werd de zoektocht echter stopgezet. De vrouw werd vermoedelijk meegesleurd door de stroom. Vrijdagavond rond half negen was het lichaam nog altijd niet gevonden.