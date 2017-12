Verpleger vermagert 80 kilo om stuntpiloot te worden: “Niet opgeven, loont. Ik ben daar het levende bewijs van”

“Blijf proberen, zoek de juiste hulp en dan kan het.” Dat is de boodschap van Stijn De Jaeghere (36) uit Gent aan mensen die met overgewicht kampen. Zelf worstelt hij al sinds zijn zestiende met zijn gewicht. Vandaag weegt de thuisverpleger 87 in plaats van 170 kilo. Met dank aan zijn passie: stuntvliegen. “Ik paste niet eens in de cockpit.”

“Tien jaar geleden volgde ik een vliegopleiding”, zegt Stijn, die opgroeide in de buurt van de luchthaven van Wevelgem in West-Vlaanderen. “De theorie was geen probleem. Maar nadien ...