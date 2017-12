Malinese regering treedt verrassend af

De Malinese premier Abdoulaye Idrissa Maiga heeft vrijdag president Ibrahim Boubacar Keïta zijn ontslag en dat van zijn regering aangeboden, zo heeft het presidentschap bekendgemaakt. Maiga was sinds april eerste minister.

Waarom hij zijn ontslag heeft aangeboden is generlei duidelijk gemaakt. Wel is gezegd dat Keita het heeft aanvaard. In juli volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land.

Volgens het communiqué komt er “kortelings” de benoeming van een nieuwe premier en wordt er op een niet nader genoemde datum een nieuwe regering op de been gebracht.

Maiga is vicevoorzitter van het regerende Rassemblement pour le Mali. Hij was ook een vierde keer premier van Keita.