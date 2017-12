Nieuwpoort houdt hart vast voor nieuwe stormwinden: “Blijf weg uit de buurt van appartementsgebouw waar torenkraan insloeg”

Nieuwpoort - De perimeter rond residentie Mosselbank, het appartementsgebouw in Nieuwpoort waar woensdagavond een torenkraan in viel, wordt dit weekend uitgebreid door de slechte weersvoorspellingen en uit veiligheidsredenen.

Rukwinden kunnen brokstukken of dakpannen naar beneden doen vallen Evelien Legien

Twee dagen na de val van de torenkraan in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort bleven de aannemer en de hulpdiensten gisteren ter plaatse om de bewoners op te vangen, de veiligheid te garanderen en om de torenkraan te ruimen.

“De voorspelde rukwinden kunnen er dit weekend toe leiden dat er loszittende brokstukken of dakpannen van de residentie naar beneden vallen. De rijweg en het trottoir van de Franslaan zullen dit weekend niet te bereiken zijn”, zegt Evelien Legein van de dienst Communicatie. Na het weekend zal de perimeter rond het getroffen appartementsgebouw weer verkleind worden. Sinds woensdagavond komen heel wat mensen kijken naar de grote schade aan het gebouw. “We raden echter iedereen aan om uit de buurt te blijven, om veiligheidsredenen”, luidt het bij de stad.

Gisterenmiddag kwamen heel wat tweedeverblijvers, die op het ogenblik van de inslag van de kraan niet in Nieuwpoort aanwezig waren, de schade aan hun appartement opmeten. De hoofdingang van het gebouw werd inmiddels afgesloten om plundering tegen te gaan. Bewoners kunnen voor verdere informatie contact opnemen met de syndicus. “Voor diegene wiens appartement onbewoonbaar is, hebben we intussen al een oplossing gevonden”, luidt het bij de stad Nieuwpoort. Binnen enkele weken wordt voor alle bewoners een infovergadering georganiseerd.

Ondertussen is het onderzoek van het parket naar de omstandigheden van het voorval waarbij een bejaarde vrouw om het leven kwam en verschillende appartementen totaal vernield geraakten nog bezig. Het parket roept op om foto's van de torenkraan, voor of tijdens de val, te sturen naar nood@nieuwpoort.be.