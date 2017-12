Servië trekt met ad interim coach naar WK voetbal in Rusland

Servië trekt met voormalig international Mladen Krstajic naar het WK 2018 in Rusland. De 43-jarige oud-verdediger van Partizan Belgrado, Werder Bremen en Schalke 04 nam het eind oktober ad interim over van Slavoljub Muslin (ex-Lokeren en Standard), enkele dagen nadat Servië zich als groepswinnaar voor het EK plaatste.

Voor Krstajic, die assistent was van Muslin, is het de vuurdoop als hoofdcoach. Met hem aan het roer won Servië in oefenwedstrijden met 2-0 van China en speelde het 1-1 gelijk tegen Zuid-Korea. Krstajic bracht verjonging in het team, iets wat onder Muslin - tot onvrede van de Servische federatie - uitbleef.

Op het WK neemt Servië het in Groep D op tegen Brazilië, Zwitserland en Costa Rica.