1.150 euro voor één nachtje Brugge

Brugge / Gent - Volgens de boekingssite Booking.com is zowat het hele hotelbestand in de Brugse binnenstad volzet voor de overgang van oud naar nieuw. En die laatste bedden gaan voor zeer stevige prijzen van de hand. Voor een tweepersoonskamer met ontbijt betaal je gemakkelijk 300 tot 600 euro. Hotel Heritage spant de kroon, met een suite van 1.150 euro.

En of de Brugse hotels volzitten dit weekend. Volgens de toonaangevende boekingssite Booking.com is zowat het hele hotelbestand in de binnenstad, op een handvol kamers na, volzet voor de overgang van oud naar nieuw. En die laatste bedden gaan voor wel zeer stevige prijzen van de hand. Voor een tweepersoonskamer met ontbijt betaal je gemakkelijk 300 tot 600 euro.

“Drukste nacht is duurste”

Hotel Heritage spant de kroon, met een suite met zicht op de Stadsschouwburg. Prijskaartje: 1.150 euro. Saillant detail: wie het feest een weekje uitstelt, betaalt voor diezelfde kamer maar 350 euro, minder dan een derde dus. “Dat klopt”, zegt hotelmanager Johan Creytens. “Want de drukste nacht is ook de duurste. We passen onze prijzen aan, aan het spel van vraag en aanbod. 1.150 euro is niet goedkoop, maar de kwaliteit en service die daartegenover staat, is navenant. Deze suite is ook onze enige nog vrije kamer. We hopen op een rijke Rust of een andere welstellende gast.”

Hoeveel de prijzen gemiddeld stijgen voor de duurste nacht van ’t jaar, is niet bekend. “Daar zijn dan ook geen regels of afspraken over”, zegt Thierry Lemahieu, voorzitter van de Brugse hotelvereniging. Al is een verdrievoudiging volgens Lemahieu eerder uitzonderlijk. “De meeste hotels hanteren een veel lager plafond. Elke hotelier bepaalt zelf waar hij de lat legt. Overigens hebben reizigers er wel begrip voor dat de prijzen fluctueren. Met vliegtuigtickets, bijvoorbeeld, is dat niet anders.”

Gent goedkoper

Voor reizigers met een kleiner budget is Gent overigens mogelijk een plan B. Volgens Booking.com is op 1 januari wakker worden in Gent 50 procent goedkoper dan in Brugge.

Met de drukste dag nog voor de boeg kan de Brugse toeristische sector nu al terugblikken op een succesvolle eindejaarsperiode. “Zowel voor het dagtoerisme als het verblijfstoerisme waren het zeer drukke weken met traditiegetrouw wel enkele kalmere dagen rond Kerstmis, die veel mensen toch het liefst thuis doorbrengen”, zegt Karel Hessels, voorzitter van Horeca Vlaanderen, afdeling Brugge.

Ijssculpturen

Ook op het Ijssculptuurfestival, nog tot 7 januari op het Stationsplein, is men tevreden. “We hebben al tienduizenden bezoekers over de vloer gehad en er is nog meer dan een week te gaan”, zegt organisator Alexander Deman. “Een succes, met andere woorden.”