Zó moeilijk vinden bedrijven nog werkvolk: twee zieken en de band ligt stil

Sioen trekt ook Noord-Franse werknemers aan voor zijn vestiging in Ardooie. “Bij Walen voeren we ook promotie, maar er staat een grote psychologische muur op de taalgrens.” Foto: foto’s: STEFAAN BEEL

Ardooie - Sioen heeft voor de allereerste keer een van zijn productielijnen moeten stilleggen omdat de textielproducent gewoon géén personeel vond om de machines te bemannen. “Er zijn hier sowieso al twintig jobs die we niet ingevuld krijgen, en daar kwamen nog een paar zieken bij”, zegt Wout Verbeke van Sioen. “Het personeelstekort is hier zo groot dat de toekomst in het gedrang komt.”

Hoe nijpend is dat nu precies, dat tekort aan goede arbeidskrachten in Vlaanderen? Het is de allergrootste belemmering voor de economische groei, blijkt uit een enquête van SD Worx bij meer dan 500 bedrijven. Veel nijpender dan pakweg het fileprobleem, ingewikkelde regelgeving of de loonkosten.

Bij Sioen weten ze er alles van. De textielproducent – meer dan 4.000 werknemers waarvan 900 in België en met hoofdkantoor in het West-Vlaamse Ardooie – heeft vorige maand een productielijn moeten stilleggen. Er was volk te weinig en niemand kon komen bijspringen. “We hebben sowieso al mensen ­tekort: een twintigtal vacatures hier in Ardooie, een veertigtal voor al onze Belgische vestigingen samen”, zegt HR-manager Wout Verbeke van Sioen. “Je danst dus sowieso al op een slappe koord. Op een avond zijn dan nog eens twee arbeiders ziek gevallen. En we konden niet meer schuiven met mensen uit de andere ploegen, want ook daar stonden ze al op minimumbezetting en die mensen kunnen natuurlijk ook niet de klok rond werken.”

De band van één lijn werd een paar uur stilgelegd. Is dat dramatisch? “Dat niet”, zegt Verbeke. “Maar het was wel nog nooit eerder gebeurd. De personeelskrapte wordt toch echt wel een probleem als je niet aan voldoende mensen geraakt om je machines veilig draaiend te houden. Ons orderboekje staat overvol, maar we konden niet aan honderd procent draaien. En we zijn niet alleen. Alle bedrijven vechten hier om goeie krachten.”

De werkloosheid in Ardooie ligt op welgeteld 2,9 procent bij de mannen. Dat behoort tot de laagste percentages van heel Europa.

Wout Verbeke. Foto: STEFAAN BEEL

Meer vakantiedagen

Sioen maakt in Ardooie technisch textiel: dekzeilen voor vrachtwagens, grote tentzeilen, ... Wie hebben ze dan nodig? “Machineoperatoren, planners, wevers en weeftechniekers, mensen voor onze salesafdeling, IT’ers, ingenieurs. Alles eigenlijk.”

Het is nochtans niet dat Sioen niet probeert: er zijn jobbeurzen, extra opleidingen, meer vakantie­dagen, glijdende werktijden. “Dit voorjaar beginnen we met een traject gezonder werken, gezonder ­leven”, zegt Verbeke. “Wie wil stoppen met roken, wie 5 kilometer wil lopen, die gaan we begeleiden.”

Sioen gaat ook promotie voeren in Noord-Frankrijk en Wallonië: de Noord-Fransen gaan daarop in, de Walen minder. “Om een of andere reden staat er een grote psychologische muur op onze taalgrens en zien zij het minder zitten om te komen.”

Wat moet er dan gebeuren? “Mensen activeren en duidelijk maken dat hier prachtige jobkansen liggen”, zegt Verbeke. “Sioen ligt in het midden van West-Vlaanderen, je hebt hier nooit file, er is veel werk, de toekomst oogt rooskleurig en je kan doorgroeien binnen een internationale groep.”

Als het tekort niet opgelost raakt, dreigen er pas echt problemen. “Dan moet je je gaan afvragen of het verstandig is om nog uit te breiden in Ardooie”, zegt Verbeke.