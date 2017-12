Bleke Mertens als leider de Italiaanse winterstop in na zuinige zege

Napoli gaat als leider de winterstop in na een zuinige 0-1-zege op het veld van staartploeg Crotone. Hamsik scoorde de enige treffer van de avond, Dries Mertens werd twee minuten voor tijd naar de kant gehaald en speelde zeker niet zijn beste wedstrijd van het seizoen.

Laatste wedstrijd van de heenronde voor leider Napoli. De verplaatsing naar het veld van staartploeg Crotone kondigde zich als vrij eenvoudig aan. De leider ging voortvarend van start en kwam iets voorbij het kwartier dan ook op voorsprong. Hamsik rondde een collectieve aanval beheerst af. Voor de Slovaakse middenvelder was het al het 117de doelpunt in het shirt van Napoli, een absoluut record.

GOOOOOOOAAAAL! In minuut 17 maakt het nummer 17 Marek Hamsik zijn 117de goal voor Napoli, in de laatste wedstrijd van 2017! #CrotoneNapoli 0?? - 1?? pic.twitter.com/2TC27aerxJ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 29, 2017

De Napolitanen leunden achterover en beperkten zich tot controlevoetbal. Dries Mertens zag een vrije trap net overzeilen maar kwam voor het overige weinig in het stuk voor.

Na de pauze probeerde Crotone aanvankelijk de bakens te verzetten maar Pepe Reina hield de netten schoon. Napels nam opnieuw de wedstrijd in handen maar scoorde niet meer. En zo mogen Mertens en co de winterstop in als ‘winterkampioen’. Eerste achtervolger Juventus speelt morgen tegen Hellas Verona en komt bij winst terug tot op één punt van de Napolitanen.

