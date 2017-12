2018 start voor Sarah (24) met nog maar eens een operatie, maar ook met een hart onder de riem

Oudenaarde - 11.271 euro. Dat was het mooie resultaat van een benefiet eetfestijn dat familie en vrienden voor de 24-jarige Sarah Vandersteene uit Eine organiseerden. Het meisje lijdt aan de zeldzame ziekte Von Hippel-Lindau en wordt op 3 januari al voor de vijftiende keer geopereerd.

De ziekte Von Hippel-Lindau, of kortweg VHL, is een meestal erfelijk tumorsyndroom. Patiënten ontwikkelen verschillende types van meestal goedaardige tumoren op verschillende organen. Voornamelijk het centrale zenuwstelsel, de ogen, het binnenoor, maar ook inwendige organen zoals de nier, bijnier, pancreas en bijbal worden aangetast. Sarah Vandersteene kreeg in mei 2012 te horen dat ze aan de ziekte VHL leed. Sindsdien onderging ze al liefst veertien operaties. Door de aandoening verloor ze haar rechteroog, nu zijn ook haar linkeroog en evenwichtsorgaan aangetast en is ze aan de rechterzijde haar gehoor volledig kwijt. Het nieuwe jaar begint voor Sarah met nog maar eens een operatie, de vijftiende intussen al. Op 3 januari wordt een tumor aan haar linkeroog weggenomen.

De zeldzame ziekte Von Hippel-Landau in België op de kaart zetten, strijden voor erkenning door het Riziv voor iedere patiënt en het VHL-expertisecentrum in het UZ Brussel onder leiding van professor Sven Gläsker onder de aandacht brengen. Dat was de inzet van het benefiet dat op 1 en 2 juli door de Vriendenkring De Winter werd georganiseerd. Het eetfestijn leverde liefst 11.271 euro op.

“Ik zou al blij geweest zijn met 100 aanwezigen, maar het waren er bijna 800”, blikt Sarah terug. “Ik krijg er nog altijd kippenvel van en dat evenement geeft mij ook nog altijd een zeer warm gevoel. Met het benefiet heb ik meer dan ooit gemerkt dat ik op heel veel steun van familie en vrienden kan rekenen. Kortom, het eetfestijn was absoluut mijn hoogtepunt van het voorbije jaar. De opbrengst staat vast op een rekening en wordt gebruikt voor verschillende medische kosten die nog altijd niet door het Riziv worden terugbetaald. Een blijvende frustratie is ook nog eens dat ik mijn ziekte altijd maar opnieuw moet bewijzen, zelfs tegenover artsen. Ik zie er redelijk oké uit en daarom ben ik voor de maatschappij niet ziek.”

Trouwen

Sarah leeft momenteel in angst want het risico bestaat dat ze ook het zicht in haar linkeroog helemaal verliest. “Van de operatie op zich ben ik niet bang, wel van de mogelijke gevolgen. De artsen gaan proberen om de tumor weg te halen. Maar zal dat lukken? Zal ik nog zien als ik wakker word? Het besef dat het voor mij definitief donker kan worden, boezemt mij nu enorm veel angst in. Maar ik kijk toch hoopvol naar de toekomst en hoop om eindelijk eens een jaar zonder operatie te hebben. In elk geval zal ik ook in 2018 opnieuw een hoogtepunt hebben. Op 17 augustus trouw ik met mijn vriend Gilles Vergote, op de verjaardag van mijn overleden opa die mijn grote held was.”