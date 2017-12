Voor twee miljoen euro is deze gewezen kliniek van u

Sint-Gillis-Waas - Het gemeentebestuur gaat de vroegere kliniek Sint-Helena in de Blokstraat verkopen. Er is een instelprijs van twee miljoen euro op geplakt.

De verkoop is een gevolg van een grote reorganisatie op de site in de Blokstraat waar ook het woon-zorgcentrum De Kroon gevestigd is. In de voorkant van het Sint-Helenacomplex zitten momenteel nog de OCMW-administratie, de politiezone Waasland-Noord en de Wase Hulpdienst. In de achterbouw zijn er momenteel nog rusthuiskamers.

De OCMW-administratie verhuist op termijn naar kantoorruimtes die in het vroegere moederhuis worden gecreëerd. De politie neemt haar intrek in het huidige gemeentehuis zodra het nieuwe bestuurs- en administratief centrum in gebruik is genomen. Voor de Wase Hulpdienst wordt nog een oplossing gezocht.

Binnen afzienbare tijd komt de voorkant van Sint-Helena dus volledig leeg te staan. Aangezien de gemeente er geen nieuwe plannen mee heeft, wordt het gebouw verkocht. De achterbouw wordt gesloopt voor de aanleg van een nieuwe parking als het nieuwe rusthuis klaar is.

Geen beschermd gebouw

“We nemen Interwaas onder de arm om ons te begeleiden in de verkoop”, zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). “De intercommunale heeft op dat vlak de nodige ervaring, getuige daarvan de geslaagde reconversie van de VTS-site in Sint-Niklaas. We gaan het gebouw niet zomaar aan de hoogstbiedende verkopen. De kandidaat-koper moet concreet aantonen welk project hij hier wil realiseren, zodat we zeker zijn van een kwalitatieve invulling. We stellen ook als voorwaarde dat de voorliggende tuin aan de kant van de Blokstraat heraangelegd wordt als openbaar park.”

De gemeente legde de instelprijs vast op twee miljoen euro. Een privaat woonproject behoort niet tot de mogelijkheden, want de hele site is ingekleurd als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. “Sociale woningen, woningen voor personen met een handicap of aanleunflats voor senioren kunnen wel”, verduidelijkt Lippens. “Het voormalige ziekenhuis is geen beschermd gebouw en het behoud ervan is voor ons geen must. We laten dit over aan de ontwerper.”