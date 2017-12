Rouwbrieven komen te laat aan voor begrafenis Ludo (79): “Dit kan Bpost niet meer rechtzetten”

Berchem -

Slechts drie van de honderd rouwbrieven die Jeanne De Witte uit Berchem voor de begrafenisplechtigheid van haar man verstuurde, zijn aangekomen voor de uitvaart. “De dag voor de begrafenis moesten mijn kinderen alle genodigden nog persoonlijk benaderen via telefoon, mail of Facebook. Anders was niemand op de uitvaart van mijn man aanwezig geweest”, zegt ze. “Dat kan toch niet?”