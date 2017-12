Hoboken -

Hannah Kleykens (3) uit Hoboken stond begin dit jaar in alle kranten en was te zien op elke nieuwszender. De kleine Hannah had namelijk een lood-in-bloedwaarde die zeven keer hoger was dan de ‘veilige’ gezondheidsnorm. Oorzaak was een piek in de looduitstoot van de vlakbij gelegen Umicore-fabriek. “Het gaat nu beter, maar we zullen nooit gerust zijn”, zegt papa Benny.