Belgische clubs en hun wenslijstjes voor de winterkoopjes: wie wil wat en waarom? En wie mag weg?

De Kerstman is al gepasseerd maar met de wintermercato voor de deur hebben de zestien clubs uit de Jupiler Pro League zeker en vast een lijstje met wensen opgesteld. Wie wil wat en waarom? En wie mag de club verlaten? Een poging tot overzicht!

Club Brugge

Een nieuwe doelman. Omdat Ethan Horvath en Guillaume Hubert beiden door de mand vielen, werd Ludovic Butelle – tot eind november zelfs nog vierde doelman – weer opgevist. Toch mag hij nog steeds transfervrij vertrekken. Bij Club werd de naam van Hendrik Van Crombrugge (Eupen) al meermaals genoemd. Gezien de machine op toerental draait, mikt Club de komende winter vooral op jonge, Zuid-Amerikaanse of Afrikaanse talenten die het een aanpassingsperiode kan gunnen. Dat bevestigde voorzitter Bart Verhaeghe eerder al. Directe versterkingen zijn momenteel niet echt nodig. Twee grote namen lijken op weg naar de uitgang. Zowel Laurens De Bock als Lior Refaelov zijn volledig uit beeld verdwenen en zouden in januari kunnen vertrekken. Voorts krijgen enkele jonge talenten zoals Vanlerberghe en Masovic mogelijk een uitleenbeurt. McGree ging hen daarin al voor.

Sporting Charleroi

Charleroi moet het al een heel seizoen zien te redden met enkel de Griek Stergos Marinos als rechtsachter. Hij speelde al elke minuut in de competitie, maar de Carolo’s zoeken dus een doublure. Liefst een Belg, maar een buitenlander kan ook. Het lijstje van Mazzu is bijzonder kort met enkel een rechtsachter. Verder is de club enkel van plan om spelers te vervangen die alsnog zouden vertrekken. Pollet is ondertussen derde keuze als diepe spits en de kans bestaat dat hij vertrekt. Saglik zit in hetzelfde schuitje, maar de kans dat de linkspoot effectief wegtrekt, is kleiner. Charleroi wil ook bij een uitzonderlijk bod geen basisspelers kwijt.

RSC Anderlecht

Een scorende targetman. Iemand die hongerig is, vertrouwen heeft én de competitie kent. Iemand als Aleksandar Mitrovic of Landry Dimata dus. Twee nieuwe flanken. Foket is de meest logische en betaalbare optie. Ook de Zweedse international Niklas Hult is in beeld. Daarnaast is een extra centrale verdediger geen overbodige luxe. Stanciu en Chipciu mogen weg voor een aanvaardbaar bedrag. Harbaoui lijkt uitgeleend te worden, Beric keert mogelijk al terug naar Saint-Etienne. Obradovic moet niet weg, maar moet meer spelen met het oog op het WK.

Verlaat Stanciu Anderlecht? Foto: BELGA

Antwerp

Een spits, omdat Bölöni Oulare nog niet snel terug verwacht. Owusu wordt eerder gezien als een goede back-up. Bjorn Vleminckx zit in de B-kern. Een creatieve middenvelder en een rechtsachter. Nu is het qua creativiteit te pover gesteld en is Benfica-huurling Buta de enige echte rechtsachter. Verder staat Antwerp op het punt om ook nog twee flankaanvallers aan de kern toe te voegen: Jonathan Pitroipa en Romain Habran. Als die deals worden afgerond, wordt Joeri Dequevy het kind van de rekening. De vraag is of hij wel weg wil. Verder is een vertrek ook voor N’Diaye en Owusu een optie, al moeten zij niet per se weg.

AA Gent

Een balvaste, sterke targetspits met scorend vermogen. AA Gent informeerde al naar Dimata, maar Wolfsburg is niet erg geneigd hem uit te lenen. Een andere optie is Rangelo Janga van AS Trençin, die al medisch werd gekeurd. Als centrale middenvelder heeft AA Gent de Deen Anders Christiansen op het oog. Een extra Belg kan het tekort aan voetbal-Belgen compenseren. Ook een extra buitenspeler kan nuttig zijn. AA Gent informeerde naar Rodrigues, die door Porto aan Antwerp wordt verhuurd. Een extra linksvoetige polyvalente verdediger blijft welkom. Een goed bod op Foket is bespreekbaar. Voor Marcq, Koïta, Czekanovic en De Smet worden oplossingen gezocht. Zulte Waregem is fel geïnteresseerd in die eerste.

Foket wil met het oog op het WK spelen. Bij Gent? Foto: Photo News

Sint-Truiden

Een linksvoetige aanvaller. In het begin van het seizoen was die er wel, maar Cristian Ceballos viel al snel uit. Hij hervat in januari, maar de vraag is of hij nog wedstrijdfit ­geraakt voor het einde van de reguliere competitie. Veel bedrijvigheid moet er niet verwacht worden. Nu de Japanners van DMM.com de macht hebben, is er voor hen op korte termijn maar één wens: enkele Japanse jongeren aan de kern toevoegen. In dat opzicht wordt Takehiro Tomiyasu genoemd, een centrale verdediger van 19 jaar van de club Fukuoka. STVV hoopt iedereen aan boord te houden. Alleen voor Sergio Ayala wordt een oplossing gezocht. Elton Alcolatse – gehuurd van Club Brugge – keert mogelijk vervroegd terug naar de leider.

KV Kortrijk

De huidige spelersgroep samenhouden in januari is prioriteit nummer één. Voorlopig is er nog geen concrete interesse voor spelers. Als er zich opportuniteiten aandienen, worden die wel bekeken, ook met het oog op volgend seizoen. De ploeg beschikt in alle linies over voldoende kwaliteit, zeker nu ze ook nog Lepoint, Rolland en Kagé recupereren. Spelers als Van Eenoo en Pype die weinig of geen kansen meer krijgen, mogen weg.

Exc. Moeskroen

Een extra doelman was na het wegvallen van Bailly de topprioriteit. De leemte werd al ingevuld met het inhalen van de transfervrije Olivier Werner. De jongste weken kreeg Butez zijn kans en hij deed het niet onaardig maar als Werner fit geraakt, krijgt hij allicht de voorkeur. Moeskroen waant zich zo goed als gered, maar de spoeling is soms dun en dus pleitte Rednic voor versterking in elke linie. Het aankoopbeleid van de club is nogal grillig zodat de kandidaten uit alle windrichtingen kunnen komen. Mogen vertrekken: Lomalisa, Locigno, Aidara en Mbombo.

Standard

Een nummer acht is de prioriteit. Eind augustus viel de naam van Sergio Oliveira (Porto). De Fin Robin Lod (Panathinaikos) is recenter genoemd, maar het is al even stil rond dat dossier. Een aanvaller die in steun van Orlando Sa kan spelen is welkom. Wordt Alexander Scholz verkocht, dan zullen de Rouches zich ook met een extra centrale verdediger moeten versterken. De grootste naam bij de potentiële vertrekkers is Scholz. De Deen verdween naar de bank en omdat zijn salaris op de begroting drukt, mag hij naar een andere club uitkijken. Verder zit Mladenovic nog steeds in de C-kern en mogen ook Fiore en Goreux beschikken.

Verlaat Scholz Standard? Foto: Photo News

Waasland-Beveren

Een nieuwe hoofdtrainer is prioriteit. Sinds het vertrek van Clement wil Waasland-Beveren voor de stage een nieuwe coach aanstellen. De club zoekt iemand met dezelfde visie als Clement. Welke transfers nog afgerond zullen worden, hangt in grote mate af van de nieuwe trainer. Waasland-Beveren lijkt niet van plan transfers te doen, ondanks de interesse in Morioka en Seck. De club wil de kern bij elkaar houden, maar of ze ook effectief daarin slagen, is nog maar de vraag. Mocht er toch een speler vertrekken, wordt een vervanger gehaald. Waasland-Beveren wil liefst zijn kern deze winter bij elkaar houden. In principe mag niemand de club verlaten, tenzij bij een uitzonderlijk bod.

Sporting Lokeren

De aanval is de achilleshiel. De club haalde al de transfervrije Jean Alassane Mendy, een 27-jarige Noor met Senegalese roots die als diepe of als tweede spits kan worden uitgespeeld. Lokeren hoopt zijn huiswerk voor de start van de winterstage af te hebben. Een sterke targetspits en eventueel een middenvelder met voetballende kwaliteiten staan hoog op het verlanglijstje. Ticinovic wilde deze zomer om familiale redenen terugkeren naar zijn thuisland. Wellicht wordt er voor hem een oplossing gezocht. Ofkir, Kehli en Enoh mogen wellicht de club verlaten.

Racing Genk

Het fit krijgen van de vele geblesseerden is prioriteit. Aangezien Heynen met een knieblessure out is tot het einde van het seizoen en aangezien ook Berge na de winterstop vermoedelijk nog niet onmiddellijk inzetbaar is, is een verdedigende middenvelder prioritair. Ibrahima Seck, de middenvelder van Waasland-Beveren, staat bovenaan het verlanglijstje. Een flankaanvaller. Door de onbeschikbaarheid van Trossard blijven er op die twee posities slechts drie spelers over: Buffel en de jongeren Zhegrova en Benson. Er wordt overwogen om enkele jongeren uit te lenen. Maar gezien de hoge blessurelast, is het niet zeker of Genk zich dat ook kan permitteren.

KV Oostende

KVO is niet van plan om zwaar uit te halen. Met het vertrek van voorzitter Coucke in acht genomen moet er ook niet gehoopt worden op stunts à la Lombaerts. Veel activiteit hoeft er aan de kust dus niet verwacht te worden. Enkel als een sleutelspeler vertrekt, wordt er mogelijk nog iets gehaald. Vooral op het middenveld worden alternatieven voor Jali en Siani in de gaten gehouden. Voorin is KVO meer dan genoeg gewapend, ook op de flanken is er momenteel geen probleem. Het blijft wachten op de transfer van Berrier, die naar Thailand wil. Een terugkeer naar de A-kern is uitgesloten. Verder wordt het afwachten of Siani nu wel een transfer krijgt als hij die nog wil. Ook Canesin mag weg. Of Rozehnal nog terugkeert uit Tsjechië, is afwachten.

Blijft Franck Berrier met de Oostendse beloften meetrainen? Foto: Photo News

Zulte-Waregem

De eerste prioriteit was een spits, dat kan Harbaoui worden. De tweede een verdedigende middenvelder, wellicht Marcq. De ploeg is zo noodlijdend dat een versterking in elke linie, behalve het doel, als een prioriteit wordt beschouwd. Dat wil zeggen: bovenop komt ook nog een centrale verdediger, een flankverdediger en middenvelder. De club zoekt voor de vijf spelers die ­nauwelijks minuten vergaarden een oplossing: Madu, Reichert, Severin, Kastanos en Bala.

Harboui naar Zulte-Waregem? Foto: BELGA

KV Mechelen

Een nieuwe aanvaller wordt hoogdringend gezocht. KV Mechelen heeft wel vier spitsen, maar alleen jonkie Bandé scoorde dit seizoen vlot. Vooral Anderlecht-huurling Silvère Ganvoula valt tegen. Als de nieuwe spits er staat – KV wil die hebben voor de stage op 5 januari start – is de kans groot dat Ganvoula toch nog wordt teruggestuurd. KV zoekt ook een snelle flankspeler. Achterin moet het uitvallen van De Witte worden opgevangen. KV wil German Mera huren van Club, maar bekijkt nu toch alternatieven want hij lijkt plots niet meer weg te mogen. Een middenvelder kan ook. Rherras is helemaal uit beeld en heeft toestemming om te vertrekken. Hij wil met Marokko naar het WK en moet dus spelen.

AS Eupen

Een scorende spits wordt gezocht. Sinds Makélélé overnam, scoorde Eupen amper vier keer in zeven wedstrijden. Een offensieve, creatieve middenvelder mag er ook bij. Makélélé wil drie à vier nieuwe spelers en kan ook versterking gebruiken op zijn middenveld. Ook op de flanken is wat extra mankracht welkom aangezien de Qatari Afif en Fadlalla tot eind januari afwezig zijn met interlandverplichtingen. Ook defensief valt een versterking niet uit te sluiten. Verdier scoorde amper één competitiegoal en krijgt nauwelijks nog speelkansen. Bij een financieel aantrekkelijk bod is een vertrek van doelman Hendrik Van Crombrugge bespreekbaar.