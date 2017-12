Jaguar wordt gek wanneer zoo-bezoeker knuffeldier bovenhaalt

Een jaguar uit de Amerikaanse zoo in Texas heeft de show gestolen toen een familie hem ging bekijken. Eerst lag hij lekker lui voor zich uit te kijken, maar dat veranderde al snel toen hij een giraffe knuffel tevoorschijn zag komen.

Om de aandacht te trekken van de jaguar haalde een meisje haar gloednieuwe knuffel boven. Ze had net een giraffe gekregen van haar mama en besloot die te tonen aan de jaguar. Met succes, want de knuffel interesseerde het dier heel erg. Hij begon er naar te grijpen en probeerde het van achter zijn raam te pakken te krijgen. Eerst ging het er erg speels aan toe, maar dan beet de jaguar ook naar de knuffel.

“In het begin vond ik het schattig”, begint de moeder. “Maar naarmate het spelletje tussen mijn kinderen en de jaguar vorderde, begon ik toch schrik te krijgen. Ik vroeg me constant af of dat glas het wel zou houden. Want de jaguar was er erg op gefocust om de knuffel te pakken te krijgen. De kinderen hadden gelukkig wel minder zorgen aan hun hoofd en vonden het geweldig. Alleen weet ik niet als ik ze ooit nog laat ‘spelen’ met een jaguar.”