Omdat Dimata huren van Wolfsburg een complex dossier is, bekijkt AA Gent ook andere spitsen. De Buffalo’s zijn daarbij ook uitgekomen bij Hamdi Harbaoui van Anderlecht. Die staat ook in de belangstelling van Zulte Waregem, dat met RSCA al een akkoord heeft op clubniveau over een definitieve transfer. De spits zelf moet wel nog kiezen.