Kat maakt kennis met zelfreinigende wc maar is allesbehalve onder de indruk

Timo, een Hollandse kat, heeft van zijn baasje een nieuw toilet gekregen. Geen ouderwetse kattenbak meer voor deze jongen. Maar wel een zelfreinigende wc die eruitziet als een futuristische robot.

Het mag dan wel een serieus prijskaartje hebben, dit toilet kost iets meer dan € 500, Timo de kat is allerminst onder de indruk. Wanneer hij de ‘robot’ grondig onderzocht heeft en er een paar keer heeft aan geroken, is hij het zeker: dit is een stom ding. Het baasje van Timo vond het wel grappig en postte de video op zijn Youtube-kanaal, waar de kat trouwens meer dan 20.000 volgers heeft.