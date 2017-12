Standard-speler Agbo geschokt door racisme: “Compleet onaanvaardbaar”

Standard-middenvelder Uche Agbo heeft gisteren tegenover de BBC voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen op KV Kortrijk (2-1) van voorbije woensdag. De 22-jarige Nigeriaan werd na zijn rode kaart racistisch bejegend door enkele thuissupporters en toonde vervolgens zijn middenvinger. “Ik begrijp dat ik mijn emoties liet zien, maar racisme van welke vorm dan ook is compleet onaanvaardbaar”, gaf hij aan.

“Ongeacht hoe hard je het ook probeert, het is moeilijk om over het hoofd te zien en te accepteren dat je zo slecht behandeld wordt tijdens een voetbalmatch. Mijn club is met de zaak bezig en ik bedank het bestuur, mijn teamgenoten en de supporters voor hun onvoorwaardelijke steun tot nu toe”, aldus Agbo.