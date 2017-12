Toby Alderweireld schreef de lezers van Het Nieuwsblad deze persoonlijke nieuwjaarsboodschap

Met 2018 in zicht is het, naar traditie, tijd voor Nieuwjaarsboodschappen en -wensen. Speciaal voor Het Nieuwsblad kroop ook Rode Duivel Toby Alderweireld in zijn pen. Wij wensen de verdediger van Tottenham, die nog revalideert van een hamstringblessure, alvast een spoedig herstel toe.

“Beste supporters, vrienden, familie, lezer,

Ook 2017 was een wervelend jaar. Op de vooravond naar het nieuwe jaar kijk ik nog even achterom. Mijn gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar de verschillende natuurrampen, naar het menselijk leed hierbij voor zovele mensen. Naar hen die net op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren, slachtoffer werden van een aanslag. Naar hen die op zoek zijn naar geluk en veiligheid.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal persoonlijkheden van ons heen gegaan, Roger Moore, Helmut Kohl, Fats Domino, Jana Novotná, François Van der Elst. In gedachtenis en met respect, het leven gaat verder.

De uitdagingen voor 2018 nemen we mee uit 2017. Milieu, veiligheid, economie, politiek en solidariteit nemen hier de hoofdmoot. Zelf kijk ik ook naar het sportieve. Persoonlijk ben ik trots op onze Belgische prestaties, van onder anderen Nafi Thiam, David Goffin, Greg Van Avermaet en Nina Derwael. Het doel is om in 2018 de prestaties te evenaren of om nog beter te doen. Voor de Rode Duivels en mezelf moet het doel zijn om België de WK-trofee te bezorgen.

Graag wens ik iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018 toe.

Toby”