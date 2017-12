Twee kinderen komen om bij woningbrand

Bij een woningbrand in het Nederlandse Emmen zijn zaterdagochtend een jongen van zes en een meisje van vijf om het leven gekomen. De ouders van de twee kinderen konden wel gered worden van het vuur.

De politie van Drenthe meldde in een tweet dat een zesjarige jongen en zijn zusje van vijf zaterdagochtend om het leven kwamen in een woningbrand in de gemeente Emmen. De ouders van de twee kinderen konden wel gered worden en werden naar het ziekenhuis gevoerd. Zij verkeren niet in levensgevaar, zo liet de politie weten aan de Telegraaf.

Ook de hond van het gezin overleefde de brand niet. Nog volgens Telegraaf zou het om een familie uit Tsjechië gaan en zijn de buurtbewoners erg aangedaan door het overlijden van de kinderen. De gemeente regelt slachtofferhulp voor wie dat wenst.

De brand zou om iets voor acht zijn uitgebroken, maar is intussen onder controle. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook de burgemeester van Emmen reageerde op de brand, hij noemde het een “vreselijk drama” op Twitter.