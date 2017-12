Het is koud in het noorden van de Verenigde Staten. Bar en bar koud. Zo koud dat delen van de Niagarawatervallen bevroren zijn en het landschap in een waar winterwonderland herschapen is. Als je kokend water in de lucht gooit, is het bevroren voor het de grond raakt en ook alle begroeiing rond de watervallen is bedekt met een dikke laag ijs.