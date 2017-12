En dat net voor Nieuwjaar: Manchester City-aanvaller Gabriel Jesus speelt zijn eigen moeder door de benen

We vragen ons af of de Braziliaan Gabriel Jesus zondag nog binnen mag bij zijn ouders om het nieuwe jaar te vieren. De aanvaller van Manchester City zette een filmpje op Instagram waar hij zijn snelle voetjes etaleert in de huiskamer… met zijn moeder als tegenstander. De ploegmaat van De Bruyne speelt zijn eigen moeder uiteindelijk zelfs door de benen: no chill!