Meer dan 200 mensen geven Theo Francken ‘bevel om regering te verlaten’

Brussel - Nadat er een paar dagen geleden een steunbetoging in Brussel werd georganiseerd voor Theo Francken, is er zaterdagnamiddag een betoging op poten gezet tégen hem. Meer dan 200 mensen zijn samengekomen om de NV-A-politicus het bevel te geven de regering te verlaten. “Hij heeft de regering en het parlement voorgelogen”, klinkt het duidelijk.

Theo Francken ligt al meer dan een week onder vuur na getuigenissen van uitgewezen Soedanezen die bij aankomst in eigen land gefolterd werden. De staatssecretaris zou ook gelogen hebben over verdere uitwijzingen naar Soedan. Er zouden geen uitwijzingen meer gepland zijn, maar dat was wel het geval.

“Theo Francken is zoals een paard met twee gebroken benen dat nog steeds denkt dat het de wedstrijd kan uitlopen”, zegt Serge van de Coordination des Sans-Papiers, initiatiefnemer voor de betoging. “Hij heeft de regering en het parlement voorgelogen. In elk privébedrijf was hij al lang aan de deur gezet.”

De betogers nemen echter niet alleen de recente incidenten op de korrel, maar ook de ruimere asielpolitiek van de staatssecretaris. “Dit is een politiek die een rechtsstaat, een democratie in het hart van Europa onwaardig is”, zegt Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme, de Franstalige Mensenrechtenliga.

De betogers meldden ook dat ze op 13 januari 2018 opnieuw op straat zullen komen tegen Theo Francken.