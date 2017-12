Vrienden van Antwerpse Fleur zamelen geld in om lijden van haar stervende vrouw te beperken

Vrienden van de Antwerpse Fleur Pieters (43) en haar Nederlandse vrouw Julian Boom (39) hebben een crowdfunding opgestart. Het koppel wilde in alle 24 landen waar het holebihuwelijk legaal is trouwen, maar moet deze droom nu staken omdat Julian stervende is.

Begin december bleek dat de 39-jarige Nederlandse verschillende tumoren in haar hoofd en rond haar hart heeft. “De dokters geven haar nog drie maanden, waarin ze haar vermogen om dingen te onthouden en te praten zal verliezen. Vervolgens zal ze in een coma raken”, schreef Fleur in een aangrijpende Facebook-post.

“Ik zie hoeveel geld het dagelijks kost om het leven min of meer draaglijk te houden. Hun ziektekostenverzekering volstaat niet”, schrijft Nikkie van Lierop, de echtgenote van schrijver Jeroen Olyslaegers.