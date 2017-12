“Cristiano Ronaldo vraagt Real Madrid om hem voor dit realistisch bedrag te laten vertrekken”

Is Cristiano Ronaldo bezig aan zijn laatste maanden bij Real Madrid? De Portugese superster (32) lijkt niet meer gelukkig in Madrid en hoopt na het WK te vertrekken uit Spanje. Volgens de Engelse pers heeft ‘CR7’ gevraagd aan voorzitter Florentino Perez om hem te laten vertrekken voor het “realistische bedrag van 100 miljoen euro”.

De Engelse krant Daily Record kwam zaterdag met het verhaal naar buiten dat Cristiano Ronaldo het wel gehad heeft bij Real Madrid. Probleem is natuurlijk dat geen enkele ploeg 1 miljard euro kan neertellen. Daarom zou Ronaldo aan Florentino Perez gevraagd hebben om “realistische bedragen zoals 100 miljoen euro toch te overwegen”. Op zich geen onredelijke vraag, want Ronaldo nadert natuurlijk de 33. Ploegen als PSG en Manchester United horen het graag.

Na zijn frauderechtzaak en zijn openlijke ruzie met het publiek in Madrid (“de fans vergeten hier bijzonder snel”) zou Ronaldo ook op gespannen voet leven met voorzitter Florentino Perez. CR7 wilde een loonsverhoging nadat Real alles won wat er te winnen viel in 2017, maar die bleef uit.

Cristiano Ronaldo verlengde vorige zomer nog zijn contract bij Real Madrid en ligt in theorie vast bij De Koninklijke tot juni 2021. In dat nieuw contract werd toen een gigantische afkoopsom opgenomen van 1 miljard euro. Ter vergelijking: in diezelfde zomer werd Neymar de duurste voetballer op aarde toen PSG 222 miljoen euro betaalde aan FC Barcelona.