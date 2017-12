Bijna bevroren Niagarawatervallen zorgen voor prachtige beelden

De koude temperatuur brengt heel wat moois met zich mee. Zo zijn de wereldberoemde Niagarawatervallen net niet bevroren, al zal dat volgens de lokale mensen enkel een kwestie van tijd zijn.

Het is al drie jaar geleden dat de wereldberoemde waterval helemaal bevroor. In januari 2014 kon iedereen genieten van een weliswaar nog imposantere Niagarawatervallen. En ook deze winter zou het wel eens kunnen gebeuren, beweren locals. “Vorige winter zat het er helemaal niet aan te komen, maar deze keer voelen we dat het anders is.”